Китайская семья переезжала шесть раз из-за храпа гигантской свиньи

Китайская семья вынуждена была шесть раз менять место жительства из-за храпа домашнего питомца — гигантской свиньи. Подробности истории приводит The South China Morning Post.

Семь лет назад 20-летняя девушка (ее имя не называется) из южного города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, завела домашнее животное — карликового четырехкилограммового поросенка. Спустя полгода покупательница обнаружила, что ее обманули: питомец ел все, что ему предлагали — чипсы, овощи, фрукты, — непрерывно рос и набирал вес, достигнув 20 килограммов. Однако ее семья за это время так привязалась к кабанчику, что решила оставить его.

Впоследствии семье девушки пришлось пережить немало трудностей: в частности, она шесть раз меняла место жительства, так как соседи жаловались местным властям на очень громкий храп, издаваемый питомцем. На данный момент хряк весит уже 150 килограммов, и для его переноса во время последнего переезда пришлось нанять пять грузчиков.

По информации издания, питомец спит в спальне хозяев на матрасе в углу. Два-три раза в неделю его обливают, чтобы отбить неприятный запах.