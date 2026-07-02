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14:58, 2 июля 2026Россия

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ российская школьница раскрыла секрет своей подготовки

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница заявила, что начала готовиться в 10-м классе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьница из Москвы начала готовиться в 10-м классе, а в 11-м перешла в усиленный режим. Секрет своей подготовки Вера Захарова раскрыла в беседе с РИА Новости.

Выпускница сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику. По ее словам, в подготовке ей помогали школьные педагоги, а также она готовилась самостоятельно, находя дополнительные материалы в свободном доступе.

«У нас очень хорошие педагоги в школе. По физике и информатике была очень качественная подготовка, по русскому и по математике тоже», — отметила Захарова, добавив, что почти все свободное время уделяла подготовке к экзаменам за исключением тренировок по художественной гимнастике.

Россиянка заявила что мечтает поступить в МГУ имени Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики. Свою жизнь она планирует связать с научной деятельностью или с программированием.

Ранее сообщалось, что восемь российских выпускников набрали 400 баллов на ЕГЭ в 2026 году. В целом по стране школьников, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч.

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