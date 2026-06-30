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13:10, 30 июня 2026Россия

Раскрыто число набравших 400 баллов на ЕГЭ российских выпускников

Кравцов: Восемь российских выпускников набрали 400 баллов на ЕГЭ в 2026 году
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Восемь российских выпускников набрали 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году. Их число раскрыл глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд», — обозначил Кравцов.

По данным министра, максимальные оценки за два экзамена, или по 200 баллов, набрали 895 школьников. За три экзамена, или по 300 баллов, — 73 выпускника.

Ранее сообщалось, что школьница из Москвы Екатерина Малкова впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ. Россиянка сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

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