Раскрыто число набравших 400 баллов на ЕГЭ российских выпускников

Кравцов: Восемь российских выпускников набрали 400 баллов на ЕГЭ в 2026 году

Восемь российских выпускников набрали 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году. Их число раскрыл глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд», — обозначил Кравцов.

По данным министра, максимальные оценки за два экзамена, или по 200 баллов, набрали 895 школьников. За три экзамена, или по 300 баллов, — 73 выпускника.

Ранее сообщалось, что школьница из Москвы Екатерина Малкова впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ. Россиянка сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.