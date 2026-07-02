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Силовые структуры
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14:50, 2 июля 2026Силовые структуры

Прославившегося на митингах «господина полицейского» приговорили за избиение россиянина

В Петербурге суд приговорил экс-замначальника полиции Сентемова к условному сроку за драку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 3,5 года условно бывшего замначальника полиции Центрального района города Руслана Сентемова за драку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фигуранта признали виновным по статье о превышении должностных полномочий. 28 сентября 2024 года он с подчиненными прибыл к продуктовому магазину, где должен был провести контрольную закупку. Сентемов притворился пьяным, купил алкоголь, после чего владельца магазина собирались увезти в отдел. Однако во время диалога около торговой точки полицейский ударил мужчину. В результате потерпевший написал заявление.

Сентемов признал факт избиения, но не был согласен с тем, что находился в тот момент при исполнении.

Сентемов прославился в 2018 году во время митингов — он просил обращаться к нему «господин полицейский» и сам общался с протестующими подчеркнуто вежливо.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили партию наркотиков на миллиард рублей в регионах России.

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