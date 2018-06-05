Сбежавших свиней обнаружили спящими у бензоколонки

Двух пропавших свиней в австралийском штате Квинсленд (Queensland) обнаружили спящими на лужайке рядом с бензозаправочной станцией в 800 метрах от дома владельца. Об этом сообщает Daily Mail.

Свиньи сбежали из дома около 02:30 во вторник, 5 июня и остановились около АЗС Caltex, где их зафиксировали камеры наружного наблюдения. После побега свиньи спокойно отдыхали на лужайке и даже успели вздремнуть до восхода солнца.

«Мы не понимали, как они оказались на бензозаправочной станции, ведь рядом нет ферм. Свиньи были очень милыми и дружелюбными, наши клиенты с удовольствием фотографировались с ними», — рассказал изданию Gold Coast Bulletin Трент Банн (Trent Bunn), администратор станции Caltex.

Мик Кохран (Mick Cochran), владелец свиней, сообщил, что они вырвались на свободу через дыру в заборе. Он обнаружил их пропажу рано утром, увидев сообщения в Facebook о найденных животных.

28 апреля канадские полицейские подрались со сбежавшей свиньей, не справились и были вынуждены вызывать подкрепление. Свинья разгуливала по проезжей части и представляла серьезную угрозу для водителей. Позднее выяснилось, что она сбежала с заднего двора одного из жителей через дыру в заборе.

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