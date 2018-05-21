Свинья погналась за американцем и выставила его алкоголиком

Полиция штата Огайо посмеялась над американцем, пожаловавшимся на преследующую его свинью, и посчитала историю бредом алкоголика. Однако оказалось, что поросенок действительно гнался за мужчиной, сообщил новостной портал CBS News.

Полицейские городка Норт Риджвилл приняли вызов около 5:30 утра в субботу, 19 мая. Звонивший спросил, что ему делать, если уже полчаса по пути домой от железнодорожной станции за ним идет свинья и не хочет от него отставать. Стражи порядка решили, что мужчина выпил лишнего и страдает галлюцинациями, однако выехали на вызов.

Прибыв на место, полицейские увидели, что американец оказался трезвым и за ним действительно бежала свинья. Они забрали ее и отвезли в местный приют для собак. Спустя два часа животное по кличке Зоуи забрал хозяин.

Полицейские поделились постом с историей и фотографией свиньи на Facebook, за двое суток он набрал больше 26 тысяч отметок «нравится».

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