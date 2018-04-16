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Запойный кабан стал отцом-одиночкой

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Польский кабан по кличке Хрюмек, которого нашли пьяным на одной из ферм близ города Коло, стал отцом-одиночкой. Об этом сообщил польский информационный портал Salon24.

В апреле кабан привел из леса трех поросят. Владелец лесного хозяйства Павел Ковальски подозревает, что это «результат диких походов непослушного животного». Что стало с их матерью — неизвестно.

По словам животноводов, Хрюмек не интересуется поросятами: о них заботятся специалисты.

В декабре 2017 года Хрюмек пропал из лесного хозяйства на неделю после драки с другим кабаном. Животное обнаружили на одной из ферм близ города Коло. Хрюмек нашел выброшенные за амбар забродившие фрукты, на которых настаивали домашнее вино, объелся ими, опьянел и уснул. Протрезвел кабан уже в своем загоне.

Егерь признался, что сам выкормил кабана из бутылочки, так как тот в детстве потерял мать. Хрюмек привязался к фермеру и очень любит, когда ему чешут живот.

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