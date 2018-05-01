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В Китае начались гонения на «Свинку Пеппу»

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Китайцы в костюмах героев «Свинки Пеппы»

В Китае мультсериал о свинке Пеппе приравняли к обнаженным фотографиям, трансгендерам, изображениям оружия и ограничили доступ к материалам, связанным с данным персонажем. Такие меры приняла популярная онлайн-платформа Douyin, сообщает The Global Times.

Как пишет издание, из приложения пропали все ролики «Свинки Пеппы», а также записи под соответствующими хештегами.

Причиной, предположительно, стали жалобы со стороны родителей на то, что британский мультсериал формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе. Представители Douyin дать комментарии по поводу запрета отказались.

Запрет не носит официальный характер, и на других ресурсах мультик все еще доступен.

Пользователи связали героиню мультсериала с так называемым общественным человеком (社会人, shehuiren). Слово имеет негативный оттенок и означает человека, ведущего несоответствующий общепринятой морали образ жизни.

По информации The Global Times, с момента появления сериала в Китае в 2015 году возникло целое субкультурное движение среди взрослых, которое может нанести вред китайскому обществу.

О жалобах на «Свинку Пеппу» сообщалось также в ноябре прошлого года. Тогда родители заявляли, что после просмотра сериала дети начинают вести себя как свиньи.

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