Свинья с мордой слона появилась на свет в Аргентине

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В провинции Сальта, Аргентина, мужчина обнаружил свинью с мордой слона. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Star.

На кадрах, снятых очевидцем, запечатлено безротое животное с висячими ушами и хоботом. По словам автора ролика Хосе Фернандеса (Jose Fernandez), он нашел поросенка в мусорном баке вместе с десятью другими детенышами.

Мутанту удалось прожить всего несколько минут после рождения, как и его братьям и сестрам. Неизвестно, чем была вызвана подобная аномалия.

Ранее, в июле, сообщалось, что в индонезийской провинции Северный Сулавеси появился на свет одноглазый поросенок. Рождение мутанта привлекло на ферму всех жителей деревни. Они сравнили морду новорожденного существа с мордой носорога, так как его пятачок скручен словно рог.

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