Поросенок-циклоп появился на свет в Индонезии

В индонезийской провинции Северный Сулавеси родился одноглазый поросенок-мутант. Видео с животным появилось на портале Newsflare.

Необычное животное появилось на свет 29 июня на ферме у мужчины по имени Новил (Novil). Он утверждает, что свинья родила 13 поросят, у 12 из которых нет аномалий развития.

Рождение поросенка-мутанта привлекло на ферму всех жителей деревни. Они сравнили морду новорожденного существа с мордой носорога, так как его пятачок скручен словно рог.

Новил отметил, что был «шокирован», когда увидел животное. Фермер надеется, что поросенок выживет.

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