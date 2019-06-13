Поросенок с мордой слона и детским плачем родился в Китае

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В одной из деревень китайской провинции Юньнань родился поросенок-мутант с мордой слоненка и детским плачем. Видео с животным опубликовал таблоид Daily Mail.

Новообразование на морде поросенка напоминает хобот слона. По словам местных жителей, детеныш издает необычные звуки, похожие на плач ребенка. Мутанту удалось выжить, но его текущее состояние здоровья не раскрывается.

В 2018 году в Китае родился поросенок-мутант с человеческим лицом. Животное открывало рот, чтобы дышать, но не издавало звуков. Новорожденный прожил всего два дня.

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