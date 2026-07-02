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14:57, 2 июля 2026Россия

Описаны воздушные бои дронов и сражения с роботами в зоне СВО

МО России: В зоне СВО ВС России вступили в бой с украинскими роботами
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы России вступили в бой с украинскими роботами, а в небе проходили воздушные бои дронов. Эти сражения описало Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаки на беспилотники противника совершали российские дроны-истребители в районе действия группировки войск «Запад». Там летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались доставить снаряжение своей пехоте. «Сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска били по украинским роботам, которые выполняли те же функции — доставку припасов. Суммарно в зоне СВО было уничтожено 27 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина осталась без крупного газохранилища после налета российских «Гераней».

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