Описаны воздушные бои дронов и сражения с роботами в зоне СВО

МО России: В зоне СВО ВС России вступили в бой с украинскими роботами

В зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы России вступили в бой с украинскими роботами, а в небе проходили воздушные бои дронов. Эти сражения описало Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаки на беспилотники противника совершали российские дроны-истребители в районе действия группировки войск «Запад». Там летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались доставить снаряжение своей пехоте. «Сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска били по украинским роботам, которые выполняли те же функции — доставку припасов. Суммарно в зоне СВО было уничтожено 27 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина осталась без крупного газохранилища после налета российских «Гераней».