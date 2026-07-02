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11:52, 2 июля 2026Россия

Украина осталась без крупного газохранилища

Войска России нанесли удар «Геранями» по газохранилищу в районе Запорожья
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Украина осталась без крупного газохранилища в районе Запорожья после того, как российские войска нанесли по объекту удар беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что удар был нанесен при помощи беспилотников модели «Герань».

«Уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование», — подвели итоги в Минобороны и отметили, что топливо использовалось в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что во время российского удара возмездия целями в Киеве стали по меньшей мере восемь важных для ВСУ объектов.

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