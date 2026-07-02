Войска России нанесли удар «Геранями» по газохранилищу в районе Запорожья

Украина осталась без крупного газохранилища в районе Запорожья после того, как российские войска нанесли по объекту удар беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что удар был нанесен при помощи беспилотников модели «Герань».

«Уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование», — подвели итоги в Минобороны и отметили, что топливо использовалось в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что во время российского удара возмездия целями в Киеве стали по меньшей мере восемь важных для ВСУ объектов.