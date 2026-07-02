Раскрыты детали массированного удара возмездия по целям в Киеве

Минобороны опубликовало список пораженных во время удара возмездия целей в Киеве

Во время российского удара возмездия целями в Киеве стали по меньшей мере восемь важных для Вооруженных сил Украины объектов. Детали массированного удара и список пораженных целей раскрыло Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российским высокоточным оружием были поражены:

агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «РАДИОНИКС»

сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности — ООО «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА»

сборочное предприятие авиационной промышленности — ГП «Антонов»

ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод»

промышленное предприятие КИЕВ-25

транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА»

склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3

газораспределительная станция

В списке, которое опубликовало Минобороны, среди прочих значатся предприятия, которые выпускают комлпектующие для для дальнобойных ракет «Фламинго» и тяжелых ударных дронов Ан-196 «Лютый».