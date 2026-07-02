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10:12, 2 июля 2026Россия

Раскрыты детали массированного удара возмездия по целям в Киеве

Минобороны опубликовало список пораженных во время удара возмездия целей в Киеве
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Во время российского удара возмездия целями в Киеве стали по меньшей мере восемь важных для Вооруженных сил Украины объектов. Детали массированного удара и список пораженных целей раскрыло Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российским высокоточным оружием были поражены:

  • агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «РАДИОНИКС»
  • сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности — ООО «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА»
  • сборочное предприятие авиационной промышленности — ГП «Антонов»
  • ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод»
  • промышленное предприятие КИЕВ-25
  • транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА»
  • склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3
  • газораспределительная станция

В списке, которое опубликовало Минобороны, среди прочих значатся предприятия, которые выпускают комлпектующие для для дальнобойных ракет «Фламинго» и тяжелых ударных дронов Ан-196 «Лютый».

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