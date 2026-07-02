В России спасли пациента после ожога 50 процентов тела

На Сахалине врачи спасли лицо 20-летнего парня после ожога 50 % тела

На Сахалине врачи спасли 20-летнего пациента, который получил ожог 50 процентов тела. Об этом пишет «Московский комсомолец. Сахалин».

Мужчина поступил в медучреждение с тяжелой термической травмой — он пострадал от ожога пламенем и паром.

Главный комбустиолог (врач узкой специальности, который занимается лечением ожогов — прим. «Ленты.ру») Сахалинской области Игорь Ким рассказал, что пострадавшего прооперировали в первые часы после поступления. Пациент был в тяжелом состоянии, так как ожоги затронули верхние дыхательные пути.

Хирурги смогли очистить трахею и бронхи, а также удалили обгоревшие участки кожи. Слаженная работа медперсонала позволила быстро стабилизировать состояние пострадавшего. Спустя три недели мужчина начал готовиться к выписке.

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