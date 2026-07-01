Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 1 июля 2026Россия

В матке россиянки выросла опухоль размером с младенца

Жительнице Воронежской области удалили выросшую в матке опухоль размером с младенца
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pongchart B / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Воронежской области удалили выросшую в матке опухоль размером с младенца. При этом врачи сохранили россиянке возможность иметь детей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как выяснилось, 22-летняя россиянка в течение трех лет не обращалась за медицинской помощью, несмотря на растущий живот. Когда матка достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности, ей пришлось экстренно делать операцию.

Пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой. Россиянку выписали на пятый день после операции.

Ранее в Калининградской области врачи спасли 44-летнюю женщину с тремя опухолями, удалив все новообразования в малом тазу одновременно. Долгое время женщина не обращалась к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса, и пришла к врачам, только когда самочувствие резко ухудшилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции рухнул украинский дрон со взрывчаткой

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok