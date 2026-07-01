В матке россиянки выросла опухоль размером с младенца

Жительнице Воронежской области удалили выросшую в матке опухоль размером с младенца

Жительнице Воронежской области удалили выросшую в матке опухоль размером с младенца. При этом врачи сохранили россиянке возможность иметь детей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как выяснилось, 22-летняя россиянка в течение трех лет не обращалась за медицинской помощью, несмотря на растущий живот. Когда матка достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности, ей пришлось экстренно делать операцию.

Пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой. Россиянку выписали на пятый день после операции.

Ранее в Калининградской области врачи спасли 44-летнюю женщину с тремя опухолями, удалив все новообразования в малом тазу одновременно. Долгое время женщина не обращалась к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса, и пришла к врачам, только когда самочувствие резко ухудшилось.