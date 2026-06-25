В российском регионе спасли женщину с тремя огромными опухолями

В Калининградской области врачи провели операцию по удалению трех опухолей одновременно

В Калининградской области врачи спасли 44-летнюю женщину с тремя опухолями, удалив все новообразования одновременно. Об этом сообщает региональный Минздрав со ссылкой на Онкологический центр.

Долгое время женщина не обращалась к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса, и пришла к врачам, только когда самочувствие резко ухудшилось. Обследование выявило сразу три крупных новообразования в малом тазу: гигантскую опухоль левого яичника диаметром более 35 сантиметров, миому матки размером с 20-недельную беременность и опухоль правого яичника около 10 сантиметров.

Хирургам пришлось работать в крайне стесненных условиях: из‑за огромных опухолей внутренние органы пациентки сместились, ситуацию также осложнял спаечный процесс после предыдущей операции. Удаленные ткани были настолько объемными, что для их размещения понадобились две пятилитровые емкости. Операцию провели онкогинекологи Валерия Читая и Татьяна Яковлева.

В Онкологическом центре такое вмешательство, когда одновременно удаляют сразу три объемные опухоли, провели впервые. Сейчас ткани отправлены на гистологическое исследование, по результатам которого врачи назначат дальнейшее лечение.

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