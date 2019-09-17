Сбежавшая черепаха проползла несколько кварталов за 15 месяцев

Жительница Великобритании Кэтрин Пейнтер (Catherine Painter) нашла сбежавшую черепаху спустя 15 месяцев в нескольких кварталах от собственного дома. Об этом сообщает сайт UPI.

Жильцы одного из домов в Рейсбери, графство Беркшир, обнаружили в своем саду черепаху и сообщили о находке сотруднику Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Карлу Хоуну (Carl Hone).

Хоун забрал черепаху и отправил в Центр передержки животных Миллбрук в поселке Чобем. Черепаха не была чипирована, но благодаря соцсетям удалось выяснить, что животное принадлежит Пейнтер.

Женщина сообщила властям, что ее черепаха по кличке Сибилла (Sybil) сбежала из дома около 15 месяцев назад. Пейнтер живет в нескольких кварталах от сада, где была обнаружена рептилия. По словам хозяйки животного, после долгих попыток найти черепаху она не надеялась увидеть питомца вновь. Пейнтер опознала животное на фотографиях по пятну на панцире. Она утверждает, что за 15 месяцев черепаха совсем не изменилась.

Пейнтер забрала Сибиллу из центра передержки животных и отвезла домой, где она держит еще четырех черепах. Она собирается чипировать питомца на случай, если черепаха снова сбежит.

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