Столетняя черепаха ударилась в бега и проползла полтора километра за неделю

В Великобритании столетнюю черепаху обнаружили спустя неделю после побега от хозяев. Как сообщает издание The Mirror, за это время она проползла около полутора километров и двигалась со средней скоростью в девять метров в час.

Инцидент произошел в городе Блэкфилд, графство Гэмпшир. Черепаху по кличке Фред подобрал водитель, который едва ее не переехал. Увидев объявление в газете о пропаже животного, он немедленно вернул его хозяевам — 86-летнему Терри Флепсу (Terry Phelps) и его 73-летней супруге Сью.

«Не могу передать, насколько я благодарен спасителю Фреда. Я не спал ни ночи с тех пор, как он пропал», — признался Флепс, у которого черепаха жила уже больше 30 лет.

Супружеская пара активно занималась поисками любимца: пенсионеры кидали объявления о пропаже в почтовые ящики, просили соседей искать его на участках, а также обратились за помощью к сотрудникам ближайшего санатория. Им помогали и соседские дети, привыкшие кормить Фреда салатом.

«Обычно я открывал с утра дверь, и он был перед крыльцом и шумно выпрашивал бы еду, если бы мог кричать, но в то утро он просто не появился», — рассказал британец. По его словам, за все 30 лет Фред ни разу не убегал из своего загончика в саду.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!