Кот Батон пресек побег Шрека и Фионы

Кот по имени Батон предотвратил побег двух крупных шпороносных черепах из частного зоопарка в Иркутске. На историю обратило внимание агентство РИА Новости.

Историю о двух попытках побега черепах по имени Шрек и Фиона рассказали сотрудники «Иркутской зоогалереи» в социальной сети «ВКонтакте». Сначала рептилиям удалось разбить стекло в вольере. На место стекла временно решили поставить фанеру, а в это время одному из работников пришлось сесть на черепах, чтобы не дать им сбежать.

«Чтобы не дать Шреку и Феоне за время устранения последствий разгромить еще что-нибудь, пришлось использовать грубую мужскую силу, вернее вес, иначе этих тяжеленных бронтозавров не остановить и не удержать», — пояснили сотрудники.

Однако спустя несколько часов черепахи снова сломали ограждение и предприняли очередную попытку покинуть зверинец. На сей раз им помешал рыжий кот Батон, которому удалось привлечь внимание к беглецам. В зоопарке пообещали построить для рептилий новый дом покрепче.

Шпороносные черепахи считаются одним из самых крупных видов. Вес взрослой особи достигает 60-100 килограммов.

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