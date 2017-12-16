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Кот выжил после 40 минут вращения в стиральной машине

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В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил 40 минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом сообщает норвежский портал NRK.

Кот очутился в барабане, когда дверцу машинки открыли для загрузки белья. После окончания стирки животное обнаружил 14-летний мальчик Йоаким. «Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить», — рассказал он.

Кота отвезли в ветеринарную лечебницу, где ему поставили капельницу. Через два дня животное вернулось к своим хозяевам, которые теперь крайне внимательно осматривают стиральную машину перед запуском.

13 декабря сообщалось, что житель российской Ухты прокрутил в стиральной машине кота своей знакомой. Теперь ему грозит суд.

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