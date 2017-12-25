Целеустремленного черепашонка на беговой дорожке сняли на видео

Видео: Florida Atlantic University / YouTube

Биологи из Флоридского Атлантического университета сняли на видео новорожденного черепашонка, который ползет по беговой дорожке. Об этом сообщает Newsweek.

Ученые хотели узнать, насколько далеко уползет детеныш морской черепахи, дезориентированный искусственным освещением. Для этого они выпустили на беговую дорожку 150 детенышей головастой морской черепахи и зеленой черепахи и проследили за их реакцией. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Experimental Biology.

«Мы ожидали, что черепашата, которым пришлось долго ползти, будут крайне утомлены и не смогут хорошо плавать, — говорит соавтор исследования Сара Милтон (Sarah Milton). — Оказалось, что это не так, и в действительности они ползут, как заведенные. Поползут — отдохнут, поползут — отдохнут, и за счет этого не слишком утомлены, когда нужно плыть».

Морские черепахи откладывают яйца в песок на берегу. Детеныши вылупляются ночью и немедленно устремляются к воде. Уличные огни, заметные с городских пляжей, отвлекают и дезориентируют черепашат. Они сбиваются с пути и становятся добычей хищников или попадают под колеса автомобилей.

Головастые морские черепахи, или логгерхеды, распространены в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Они встречаются и у берегов России: в Баренцевом море, в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке и в Керченском проливе. На побережье Флориды, где нашли двухголового логгерхеда, гнездится от 6 до 15 тысяч особей. Они вырастают до 95 сантиметров в длину и весят до 200 килограммов.

Зеленые морские черепахи живут в тропических и субтропических районах мирового океана. Как правило, они вырастают до 150 сантиметров в длину и весят до 200 килограммов, но встречаются и двухметровые особи, весящие до 500 килограммов.

В августе сообщалось, что специалисты из Университета Центральной Флориды сфотографировали головастую морскую черепаху, которая родилась с двумя головами.

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