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07:30, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Женщина попыталась сходить в туалет и без чувств попала в неотложку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: bigshot01 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA70236800 рассказала, как попыталась сходить в туалет и без чувств попала в неотложку. Как уточнила мать троих детей, она всегда имела проблемы с регулярностью опорожнения кишечника из-за преследующих ее запоров.

«Стул становится тверже без видимой причины. Неважно, как я питаюсь. В основном, мне нужно следить за потреблением воды, регулярно пить кофе и контролировать, не нужна ли мне клетчатка или смягчитель для кишечника. Однако после рождения третьего ребенка я перестала следить за здоровьем: я работаю, забочусь о детях, убираю дом, стираю белье и так по кругу», — написала автор.

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Отправившись вечером в туалет и устроившись на унитазе, женщина вдруг почувствовала резкий приступ тошноты. Через мгновение ее начало рвать, а еще через мгновение она внезапно потеряла сознание. Придя в себя, она поняла, что не может управлять ногами, едва чувствует руки и плохо видит. В этот момент ей каким-то чудом удалось докричаться до мужа, который натянул на супругу трусы и вызвал скорую помощь.

«Приехавшие врачи помогли мне дойти до машины, где меня вырвало еще дважды. Я едва могла держать глаза открытыми, потому что чувствовала себя ужасно. В госпитале мне сделали множество анализов и отвезли на компьютерную томографию, дали обезболивающие и противорвотные препараты», — рассказала женщина.

В итоге выяснилось, что автор стала жертвой вазовагального обморока, вызванного чрезмерным возбуждением блуждающего нерва. Его причиной стали усилия, с которыми автор тужилась, сидя на унитазе.

«Нерв в моей заднице решил, что с меня хватит усилий по проталкиванию твердого кала, из-за чего у меня резко упали частота сердечных сокращений и давление, и я потеряла сознание! Запор, вероятно, также стал причиной боли в животе и рвоты», — заключила пострадавшая.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как вызвал запор новой диетой и в попытках справиться с ним совершил огромную ошибку. Приняв огромное количество слабительных препаратов, он «превратился в отвратительный человеческий фонтан».

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