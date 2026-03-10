Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:33, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Парень вызвал запор новой диетой и в попытках справиться с ним совершил огромную ошибку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Aggressive_Belt2023 пожаловался на последствия соблюдения им низкоуглеводной кетогенной диеты. Парень рассказал, что долгое время не мог опорожнить кишечник, после чего совершил огромную ошибку

Он начал есть в огромных количествах мясо и яйца, но спустя неделю понял, что все эти дни не опорожнял кишечник, в котором, как он чувствовал, уже начиналось брожение. «У меня нет опыта использования слабительных, поэтому я просто поискал информацию в интернете. В итоге я купил ректальные суппозитории, таблетки, сливовый сок и сушеные абрикосы на всякий случай. В первый день я принял пару таблеток. Ничего не произошло. Через несколько часов я использовал суппозиторий, а потом повторил таблетки. Мысли о дефекации поглотили мой разум», — написал автор.

Материалы по теме:
Что такое белковая диета? Что можно есть и поможет ли она похудеть
Что такое белковая диета?Что можно есть и поможет ли она похудеть
5 октября 2024
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
«Клизма изменила мою жизнь». Блогеры подсели на клизмы из кофе и урины. Зачем они это делают и почему не хотят верить врачам?
13 июля 2025
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
Весь мир помешался на том, чтобы есть достаточно белка. Почему это бесполезно, а иногда даже опасно? И сколько нужно белка в день?
22 июля 2025

На следующий день он решил пойти ва-банк: выпил еще несколько таблеток и запил их большим количеством сливового сока, принял еще несколько таблеток и закусил горстью сушеных абрикосов. Когда он лег в постель, его желудок начал издавать звуки, на какие способен лишь «одержимый демонами зверь».

«Я каким-то образом погрузился в короткий, беспокойный сон и проснулся с ощущением, будто раскаленный нож пронзает мне живот. Я побежал в ванную, чувствуя, как нечто буквально пробивается изнутри меня наружу. Я рожаю нечто неестественное и большое, еще и мучительно застрявшее прямо перед освобождением. Наконец, оно выходит с такой силой, что меня обрызгивает водой из унитаза», — посетовал автор.

Однако на этом его мучения не закончились — за чрезмерно твердыми каловыми массами пришли подчеркнуто жидкие. Этот «ужасный водопад», продолжался, по словам автора, больше часа. Отмучившись, он отправился в постель, однако еще дважды за ночь был вынужден посещать уборную.

«Я буквально превратился в отвратительный человеческий фонтан. Уже наступил следующий день, а я все еще хожу в туалет каждые пару часов», — заключил молодой человек.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого парень, по его словам, превратился в «уродливый фонтан фекалий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Россиянка описала популярный курорт Таиланда фразой «может разочаровать»

    Парень вызвал запор новой диетой и в попытках справиться с ним совершил огромную ошибку

    Названы сроки истощения «ракетного зонтика» США

    Россияне массово собрались искать подработку

    Дело находящегося в зоне СВО российского экс-мэра прекратили

    Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

    Раскрыт неожиданный фактор риска развития болезни Паркинсона

    В США указали на начавшуюся у Трампа панику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok