Парень вызвал запор новой диетой и в попытках справиться с ним совершил огромную ошибку

Пользователь Reddit с ником Aggressive_Belt2023 пожаловался на последствия соблюдения им низкоуглеводной кетогенной диеты. Парень рассказал, что долгое время не мог опорожнить кишечник, после чего совершил огромную ошибку

Он начал есть в огромных количествах мясо и яйца, но спустя неделю понял, что все эти дни не опорожнял кишечник, в котором, как он чувствовал, уже начиналось брожение. «У меня нет опыта использования слабительных, поэтому я просто поискал информацию в интернете. В итоге я купил ректальные суппозитории, таблетки, сливовый сок и сушеные абрикосы на всякий случай. В первый день я принял пару таблеток. Ничего не произошло. Через несколько часов я использовал суппозиторий, а потом повторил таблетки. Мысли о дефекации поглотили мой разум», — написал автор.

На следующий день он решил пойти ва-банк: выпил еще несколько таблеток и запил их большим количеством сливового сока, принял еще несколько таблеток и закусил горстью сушеных абрикосов. Когда он лег в постель, его желудок начал издавать звуки, на какие способен лишь «одержимый демонами зверь».

«Я каким-то образом погрузился в короткий, беспокойный сон и проснулся с ощущением, будто раскаленный нож пронзает мне живот. Я побежал в ванную, чувствуя, как нечто буквально пробивается изнутри меня наружу. Я рожаю нечто неестественное и большое, еще и мучительно застрявшее прямо перед освобождением. Наконец, оно выходит с такой силой, что меня обрызгивает водой из унитаза», — посетовал автор.

Однако на этом его мучения не закончились — за чрезмерно твердыми каловыми массами пришли подчеркнуто жидкие. Этот «ужасный водопад», продолжался, по словам автора, больше часа. Отмучившись, он отправился в постель, однако еще дважды за ночь был вынужден посещать уборную.

«Я буквально превратился в отвратительный человеческий фонтан. Уже наступил следующий день, а я все еще хожу в туалет каждые пару часов», — заключил молодой человек.

