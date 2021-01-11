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Домашний кот сбежал от туристки и 11 дней блуждал в потолке аэропорта

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Фото: страница «Queens Lost & Found Pets» в Facebook

Черно-белый кот по кличке Муджи сбежал от хозяйки и 11 дней блуждал в потолке американского аэропорта Ла-Гуардия, расположенного в Нью-Йорке на берегу бухты Флашинг. Об этом сообщает газета New York Post.

Тейлор Ли (Taylor Le) собиралась переехать с шестилетним питомцем в Рождественский сочельник из Нью-Йорка в округ Ориндж, штат Калифорния. На пункте контроля путешественницу попросили достать Муджи из переноски, хотя женщина предупредила, что кот может сбежать. В результате, как Ли и предполагала, питомец запаниковал и вырвался из рук.

Хозяйка и персонал аэропорта попытались догнать Муджи, однако животное забралось в отверстие в потолке и скрылось. Туристке пришлось улететь в Калифорнию без кота.

Ли опубликовала объявление о пропаже питомца в Facebook, на которое отреагировала организация, занимающаяся поиском пропавших животных. Они направили в аэропорт специально обученную собаку-ищейку — золотистого ретривера по кличке Эбби. Пес осмотрел аэропорт и дал понять, что Муджи все еще прячется в потолке.

Владелица кота прилетела обратно в Нью-Йорк и попыталась выманить его наружу, однако питомец не реагировал. Наконец, через 11 дней после побега Муджи заманили в ловушку и поймали. Ли воссоединилась с любимцем, после того как тот прошел обследование в ветклинике, и 9 января они благополучно улетели в Калифорнию.

Ранее сообщалось, что пропавший в английском графстве Камбрия сиамский кот вернулся к хозяевам спустя шесть лет. Животное попало к сотрудникам ветеринарной клиники, которым удалось найти хозяев благодаря микрочипу.

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