Пропавший кот вернулся к семье спустя восемь лет

Семья из валлийской деревни Берчгроув, округ Суонси, воссоединилась с пропавшим котом спустя восемь лет после его исчезновения. Об этом сообщает издание Euro Weekly News.

Более десяти лет назад семья Харрис взяла из приюта для животных черного кота по кличке Мо. В 2012 году их питомец не вернулся домой. Владельцы надеялись, что кто-то забрал его себе, но допускали и худший сценарий.

Оказалось, что Мо все это время жил у другого человека вместе с другими кошками в районе Ллансамлет. Его последний владелец скончался, и питомцев покойного временно кормил сосед, который обратился за помощью к сотрудникам Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.

Зоозащитница Паула Милтон (Paula Milton) приехала, чтобы забрать кошек, и была поражена, когда обнаружила у одного из котов микрочип. Благодаря чипу она связалась с семьей Харрис — первыми хозяевами Мо.

«Это была одна из моих лучших задач за время работы спасателем животных», — сказала Милтон.

«Честно говоря, мы были в шоке. Ты слышишь эти истории о том, как питомцы возвращаются в хозяевам спустя много лет, но не ожидаешь, что такое произойдет с тобой. Так удивительно, что он вернулся, и очень приятно знать ,что есть так много добрых людей, которые готовы помогать животным, и знать, что Мо был в безопасности все эти годы», — сказала Иззи Харрис (Izzy Harris).

Ранее сообщалось, что пропавший в английском графстве Камбрия сиамский кот вернулся к хозяевам спустя шесть лет. Животное попало к сотрудникам ветеринарной клиники, которые благодаря микрочипу нашли хозяев.