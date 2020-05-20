Пропавший кот нашелся в сотнях километров от дома и удивил хозяйку

В английской деревне Дарвен, графство Ланкашир, шестилетний кот сбежал от хозяйки и спустя несколько месяцев нашелся в сотнях километров от дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Черно-белый кот по кличке Маршалл (Marshall) исчез в феврале. Его обнаружили через 79 дней на дороге города Рочестер, графство Кент. 49-летняя местная жительница Линн Эшман (Lynne Ashman) заметила, что бездомный зверь чипирован, и отнесла его в ветеринарную клинику. Таким образом она получила контакты владельца кота.

3 мая Эшман вышла на связь с хозяйкой Маршалла — 27-летней Сэм Спрэгг (Sam Spragg). Девушка удивилась, когда узнала, как далеко убежал ее любимец. От ее дома до того места, где кота нашли, было более 420 километров.

«Я бы хотела узнать, как он попал в Кент. Это какая-то мистика. Полагаю, он мог запрыгнуть в чей-то грузовик, — рассуждала Спрэгг. — Я так счастлива, что он в полном порядке. Я скучала по нему и не могла дождаться, когда он вернется домой».

По ее словам, Маршалл и до этого убегал из дома, но через несколько дней возвращался. «Первое время я не придавала его исчезновению большого значения. Маршалл вечно где-то бродит. Но до этого он всегда возвращался домой, — рассказала она. — Вообще, он очень общительный кот. Путешествовать для него — в порядке вещей. Я думала, что он бегает на заднем дворе или, к примеру, пошел поприветствовать постояльцев дома престарелых».

Ранее сообщалось, что в американском городе Солсбери, штат Массачусетс, кот вернулся домой спустя пять лет после пропажи. Питомец находился в 32 километрах от дома хозяйки в прибрежном городе округа Эссекс.

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