Пропавший кот воссоединился с хозяевами спустя шесть лет

Пропавший в английском графстве Камбрия сиамский кот вернулся к хозяевам спустя шесть лет. Об этом сообщает издание Cumberland & Westmorland Herald.

В апреле 2014 года семилетний кот по кличке Бэйли ушел из дома своих хозяев, Крэга (Craig) и Робин Керр (Robin Kerr). После безуспешных поисков владельцы предположили, что их питомца сбил автомобиль или трактор.

Спустя шесть лет Робин позвонили из расположенной в городе Пенрит ветеринарной клиники и спросили, не теряла ли она кота. «Сначала я ответила, что у меня нет кота. Но сотрудница клиники продолжила расспрашивать меня и сказала, что это сиамский кот. И как только она это сказала, я подумала о Бэйли», — рассказала Керр.

Сотрудники ветеринарной клиники проверили микрочип Бэйли. На нем был указан телефонный номер матери Робин, Барбары Хетерингтон (Barbara Hetherington). Через нее они смогли связаться с Робин.

«Я потеряла всякую надежду когда-либо увидеть его снова. Мне никогда не приходило в голову, что мы можем увидеть его спустя шесть лет, особенно с учетом того, что мы дважды переезжали», — призналась хозяйка кота.

Когда семья воссоединилась с Бэйли, он выглядел очень потрепанным, похудел и страдал от глазной инфекции. «Теперь ему гораздо лучше. Он снова привыкает к жизни в семье и наслаждается лежанием на диване», — сказала Керр.

«Когда он пропал, у нас было двое детей, а теперь их трое. Наверное, теперь он думает: "Так вот чем они были заняты последние шесть лет!"» — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыжий кот по кличке Гарфилд вернулся к хозяевам после того, как его отдали новым владельцам. Он преодолел 64 километра за полтора месяца.