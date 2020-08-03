Кот преодолел 64 километра за полтора месяца и вернулся к хозяевам

В Великобритании рыжий кот по кличке Гарфилд преодолел 64 километра и вернулся к хозяевам. Об этом сообщает газета The Sun.

8 июня Нил Пэйн (Neil Payne) и его жена Леса (Leasa) отдали трехлетнего Гарфилда другой семье. Однако 20 июня кот сбежал от новых владельцев, проживающих на севере Лондона. Спустя полтора месяца, 30 июля, питомец оказался в английской деревне Шиллингтон на пороге дома Пейнов.

«Это невероятно. Он смотрел на меня и плакал. Я сначала не поверил, что это он. Леса подошла к двери, позвала его по кличке, и он прыгнул на нее. Это просто удивительно. Он преодолел более 64 километров, чтобы найти нас, — рассказывает Нил. — Я не понимаю, как кот, который никогда не выходил на улицу, смог вернуться домой».

Супруги решили оставить Гарфилда у себя. «Теперь мы не можем отдать его — он доказал, что его место здесь», — подчеркивает Нил.

Ранее сообщалось, что в американском городе Солсбери, штат Массачусетс, кот вернулся домой спустя пять лет после пропажи. Питомец находился в 32 километрах от дома хозяйки в прибрежном городе округа Эссекс.