Родившийся в Грузии зеленый щенок попал на видео

В грузинском селе близ города Ахалцихе родился зеленый щенок родился и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «360tv».

Как сообщает телеканал «Рустави-2», рожденный под Новый год малыш получил прозвище Гринч. Его хозяин по фамилии Месаркишвили рассказал, что с ним уже связались представители местного зоопарка, однако жертвовать собаку он не намерен. Вместе с Гринчем на свет появились еще семеро щенков.

Зеленый цвет шерсти объясняется высоким содержанием пигмента биливердина в плаценте собаки. Такие щенки встречаются очень редко, в основном они рождаются в США, Великобритании и Италии.

Ранее сообщалось о британке, потратившей больше 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) на подарки для своей собаки. В гардеробе пса 800 костюмов, в сумме обошедшихся ей в шесть тысяч фунтов стерлингов (594 тысячи рублей), и четыре галстука-бабочки, каждый из которых стоит 600 фунтов стерлингов.