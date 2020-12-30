Олень перехитрил льва и попал на видео

Олень перехитрил льва и скрылся от него, резко изменив направление. На видео с животными обратило внимание издание Times of India.

Видеозапись со львом и оленем стала вирусной в соцсетях. Где и когда именно сняты кадры, не уточняется. На записи видно, как олень пьет воду из пруда. Неожиданно на него нападает хищник.

Олень делает вид, что пытается убежать, после чего резко изменяет направление и скрывается от большой кошки. Лев не успевает среагировать и остается ни с чем.

Ранее нелепое противостояние львов и стада буйволов в южноафриканском национальном парке Крюгера рассмешило очевидцев. На запись попало, как пара львиц подкрадывается к многочисленному стаду буйволов, обращая их в бегство, но как только хищницы оказываются совсем близко, их противники оборачиваются и идут в ответное наступление.