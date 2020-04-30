Лев исподтишка напал на детеныша носорога и попал на видео

Видео: Kruger National Park Videos / YouTube

Сотрудники южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями нападения льва на детеныша носорога. Видео нападения опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На записи видны носорог и его детеныш, которых подкарауливает спрятавшийся в кустах лев. Когда животные проходят мимо, хищник бесшумно выходит из укрытия и подкрадывается к предполагаемой добыче сзади.

Оказавшись совсем близко, лев пытается исподтишка запрыгнуть на спину детеныша, и тот начинает визжать. Испуганный женский голос за кадром говорит: «О, нет!» Родитель оборачивается на шум, чтобы посмотреть, что происходит. После этого лев отказывается от своих намерений, и животные разбегаются в разные стороны.

Ранее сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния двух львов. Взрослый лев с пышной гривой набросился на самца помоложе, тот огрызнулся, но после пары оплеух склонил голову и ретировался.

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