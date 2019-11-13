Три льва не поделили территорию и сцепились на глазах туристов

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями драки львов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

В схватке участвовали два взрослых самца, еще один следил за происходящим, но не вмешивался. По мнению автора канала, один из хищников вторгся на чужую территорию, а двое других пытались защитить ее от посягательств чужака. Они не причинили друг другу серьезных травм и мирно разошлись.

Львиный прайд может охотиться на участках, площадь которых составляет десятки квадратных километров. Защита этой территории — одна из основных функций самцов. Охотой, как правило, занимаются самки, а самцы подключаются к ней лишь изредка — например, когда нужно убить особенно сильную жертву.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в парке Крюгера сняли другого льва, испортившего львицам охоту. Самки схватили пробегавшего мимо бородавочника и собирались его съесть, но тут прискакал самец и оттолкнул их. Кабан, на мгновенье оставшийся без присмотра, пустился наутек. Лев побежал за ним, но так и не сумел его догнать.

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