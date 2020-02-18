Лев помог трусливой львице одолеть буйвола

Лев пришел на помощь трусливой львице и показал ей, как нужно охотиться на буйвола. На видео охоты обратил внимание YouTube-канал Maasai Sightings.

Ролик был снят в национальном парке Тангариве в Танзании.

Видео начинается с того, что львица медленно приближается к огромному быку, но испугавшись его, тут же отступает. В эту секунду на помощь ей приходит лев. Он бросается за буйволом, прыгает ему на спину и вонзает зубы ему в позвоночник, пытаясь повалить на землю.

Когда бык пытается вырваться и убежать, лев еще раз прыгает на него и впивается ему в шею. Поверженный буйвол падает на землю. Видео заканчивается, когда к льву-победителю присоединяются еще двое хищников, чтобы вместе отведать добычу.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей сети. Некоторые из них считают, что лев показал львице, как нужно охотиться на быка, и утверждают, что немногие львы способны в одиночку справиться с буйволом.

Ранее сообщалось о напряженной схватке трех львов и буйвола, которая попала на видео. Кадры сняли работники национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике.

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