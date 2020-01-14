Жираф отогнал восемь львиц копытами

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения львов на жирафа. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, жирафа окружали восемь львиц. Чтобы отогнать их, ему приходилось отчаянно лягаться. «Львицы одна за другой по несколько минут донимали жирафа, пугая и утомляя его, — рассказывает он. — Когда очередь подходила к концу, они на время ложились, чтобы отдышаться, а потом все начиналось заново».

Туристам не удалось увидеть исход схватки. Автор видео полагает, что хищники рассчитывали взять жирафа измором и прикончить усталое животное после захода солнца. В темноте ночное зрение дало бы львицам преимущество и позволило бы избежать удара копытами.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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