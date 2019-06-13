Мощная гроза убила двух жирафов

В американском штате Флорида два жирафа погибли от удара молнии. Об этом сообщает издание Metro.

3 мая в одном из местных тематических сафари-парков прошла мощная гроза. Вскрытие подтвердило, что самка по кличке Лили (Lily) и самец Джиони (Jioni) мгновенно скончались от сильных разрядов тока. По словам представителя парка Хейли Пассесера (Haley Passeser), попадание молнии в животных — редкий случай, поскольку в заповеднике есть специальные укрытия для зверей.

«Мы продолжаем оплакивать двух невероятно милых и харизматичных жирафов. Нам их будет очень не хватать», — написал персонал заповедника во вторник, 11 июня, в официальной группе Facebook.

В начале февраля сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера погибли от удара электрическим током шесть животных. Порывы ветра порвали провода, ими заинтересовались жираф и белый носорог. Животные дотронулись до оголенных проводов и погибли.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!