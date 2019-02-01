Шесть животных из заповедника дотронулись до оголенного провода и умерли

В южноафриканском национальном парке Крюгера погибли от удара электрическим током шесть животных. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

Ураган обрушился на город Скукуза, отчасти расположенный на территории парка, в пятницу, 25 января. Порывы ветра порвали провода. Ими заинтересовались жираф и белый носорог. Животные дотронулись до оголенных кабелей и погибли.

Телами животных попытались полакомиться два льва и две гиены, но их тоже ударило электрическим током. «Я думаю, они тоже коснулись проводов. Это очень нелепая трагедия», — отметил представитель национального парка Айзек Пхаахла (Isaac Phaahla).

Работники парка обнаружили тела животных на следующий день после бури. Рог носорога вырезали и доставили в «безопасное место», чтобы он не достался браконьерам.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. Он занимает около 19 тысяч квадратных километров, размеры его территории сопоставимы с размерами Израиля. В парке обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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