Лев подкрался к спящей львице и укусил ее

Kruger Sightings / YouTube

В южноафриканском национальном парке Крюгера лев напугал спящую самку на глазах у туристов. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

«Поначалу я и вообразить не мог, что лев поведет себя таким образом, — говорит автор видео, 32-летний гид Джошуа Лункушу (Joshua Loonkushu). — Он медленно приближался к львице, практически крался, стараясь производить как можно меньше шума. Я сказал своим гостям, что сейчас мы увидим что-то интересное».

Когда лев оказался возле львицы, он куснул ее и тут же отскочил, потому что она мгновенно проснулась и приготовилась дать сдачи. Вскоре к ним присоединился весь прайд. По словам Лункушу, у хищников был недоумевающий вид. «Я работаю гидом восемь лет, но впервые столкнулся с чем-то подобным», — говорит он.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

22 октября сообщалось, что в зоопарке американского города Индианаполис львица без видимых причин задушила самца, с которым прожила восемь лет. Она вцепилась ему в шею и не отпускала, пока он не перестал двигаться.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!