Нападение стаи голодных гиен на львицу попало на видео

Туристка в Национальном парке Крюгера в ЮАР стала свидетельницей нападения гиен на львицу. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Противостояние животных запечатлела 19-летняя студентка Эмбер Соамс (Amber Soames), услышавшая в кафе, что неподалеку убили антилопу гну. Она поспешила к месту, где это произошло, и увидела, как львица и гиены сражаются за добычу.

«Некоторое время я наблюдала за гиеной, которая бегала с ногой антилопы в зубах, ее сородичи тоже заинтересовались едой. Я с удовольствием смотрела на драку гиен, когда услышала, как львица пришла полакомиться тушей антилопы», — рассказала Соамс.

Вскоре гиены начали приближаться к львице и издавать воинственные крики. По одной они подпрыгивали к львице и кусали ее за спину. Животное пыталось сопротивляться, но противник брал числом.

Шум потасовки услышали отдыхающие неподалеку сородичи львицы. Они подбежали к ней и спасли ее от гиен. Затем львицы удалились снова отдыхать, а гиены сбежали.

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