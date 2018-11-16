Львы растерзали буйвола на проезжей части перед пораженными водителями

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения львов на буйвола. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам очевидца, львица заметила трех буйволов, которые паслись на берегу реки, и погналась за одним из них. Хищники настигли животное, когда оно выбежало на проезжую часть. Возле добычи собрался весь прайд, включая детенышей.

«Буйвол отбивался до самого конца, — говорит автор видео. — Никогда не видел такого стремления остаться в живых. На это было довольно тяжело смотреть!»

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

8 августа сообщалось, что егерь Каллум Говар стал свидетелем нападения львиц на бородавочника в парке Крюгера. Они терзали кричащего и вырывающегося кабана около 15 минут. После этого стая гиен отобрала у них добычу.

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