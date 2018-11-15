Гиены и гепарды съели антилопу заживо на глазах туристов

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями охоты гепардов на антилопу. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.

По словам автора видео, его привлекли тревожные крики, раздававшиеся со стороны стада импал. Отправившись на поиски их источника, он обнаружил пару гепардов, которые наблюдали за травоядными. Неожиданно оба хищника бросились за одной из импал. Они пробежали около 200 метров и настигли ее.

«Пока один из гепардов пытался убить импалу, другой начал есть ее заживо, — рассказал один из туристов. — Потом пришли четыре гиены и украли их добычу. Они тоже стали пожирать ее, хотя она была все еще жива». По его словам, на это было трудно смотреть, но участники экскурсии не могли отвести взгляд.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

8 августа сообщалось, что егерь Каллум Говар стал свидетелем нападения львиц на бородавочника в парке Крюгера. Они терзали кричащего и вырывающегося кабана около 15 минут. После этого стая гиен отобрала у них добычу.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!