Отважная собака напугала льва и опозорила его перед самкой

В Африке собаке удалось испугать льва на глазах у его самки. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в Танзании. На нем лев и львица подходят к громко лающей собаке, которая привлекла их внимание. Оператор утверждает, что до того, как лай отвлек их, они спаривались.

Неожиданно пес нападает на льва. Опешившее животное отступает перед яростным натиском значительно уступающего ему в размерах противника и пятится назад. В какой-то момент собака теряет интерес ко льву и уходит восвояси. Самка все это время остается безучастной.

В конце октября СМИ обратили внимание на видео со слишком самоуверенным львом, помешавшим охоте сородичей на бородавочника. Он оттолкнул самку и упустил добычу из-за желания продемонстрировать свое доминирование.

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