Львица уселась на льва в попытке привлечь его внимание и потерпела фиаско

dailymail.co.uk

Безуспешные попытки львицы привлечь внимание самца попали на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

В начале видео львица ходит вокруг отдыхающего льва. Затем самка ложится перед ним, но он продолжает ее игнорировать. Настойчивая львица садится на спину самца, но тот никак на это не реагирует.

Вскоре львица отходит и начинает кататься по траве, он же решает вздремнуть. Львица не оставляет попыток добиться внимания, и тогда уставший самец уходит, а она семенит за ним.

Пользователей сети рассмешило поведение львицы, многие сравнили его с своей жизнью. «Я веду себя так же, когда хочу внимания от мужа», — говорится в одном из комментариев.

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