Однополая любовь двух львов попала на видео

Видео: Kruger Sightings

Участник сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера снял на видео двух самцов льва, которые спаривались недалеко от его автомобиля. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, он почти 20 лет регулярно ездил на сафари и неоднократно наблюдал за спариванием львов, однако впервые встретил однополую пару хищников.

Он полагает, что у животных это не половое поведение, а демонстрация силы: «Доминантные самцы льва и некоторых других видов, в частности слонов, забираются на других самцов, как при спаривании, чтобы показать им, кто тут главный».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

В 2014 году сообщалось, что жительница нигерийского города Лафиа выгнала из дома своего кота, которого посчитала геем. По ее словам, он никогда не интересовался кошками, которые всегда были в доме, и проводил время только с самцами.

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