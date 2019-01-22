Носорог протаранил автомобиль и попал на видео

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями атаки черного носорога на автомобиль. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео утверждает, что не в первый раз встречает этого носорога. «Я часто видел его, но это был единственный раз, когда он тронул машину», — говорит он. Животное выглядело хуже обычного, поэтому мужчина с самого начала не рассчитывал на «теплый прием». Когда один из его спутников уронил ремень от фотоаппарата, носорог перешел в наступление.

Животное подбежало к машине и легонько ударило ее, оставив на двери отпечаток губ. «Мне доводилось видеть, как разъяренный черный носорог поднимает в воздух пикап, — рассказывает автор видео. — Этот легкий толчок был предупреждением, а не настоящей атакой». Мужчина не стал испытывать судьбу, бросил телефон и поспешил уехать, не дожидаясь, когда животное нападет по-настоящему.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в Мексике на посетителей сафари-парка напал носорог. Животное атаковало автомобиль, в котором находилась семья из нескольких человек. В результате никто не пострадал.

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