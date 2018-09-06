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Жираф искусал до полусмерти трехлетнего ребенка с матерью

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Жираф напал на женщину и ее трехлетнего сына в заповеднике диких животных Blyde Wildlife Estate в городе Хоэдспруит, ЮАР. Об этом сообщает Mirror.

Пара британских ученых Кэти и Сэм Уильямс с сыном Финном находились в ЮАР в рабочей поездке. Самка жирафа, которая разгуливала с двухмесячным детенышем у дома Уильямс, внезапно набросилась на женщину с ребенком и искусала их.

Глава семьи возвращался с работы, когда увидел происходящее. Мужчина успел оттащить животное и немедленно вызвал скорую помощь.

Мать с сыном получили настолько тяжелые ранения, что их пришлось вертолетами доставить в больницу Йоханнесбурга. Оба перенесли операции и на данный находятся в стабильном, но критическом состоянии. По одной из версий, жираф испугался и атаковал женщину с ребенком из-за их внезапного появления.

В августе многократная победительница соревнований по плаванию, семилетняя Гайя Тримарки погибла от «укуса» медузы во время отдыха с семьей на Филиппинах. Инцидент произошел, когда Гайя ныряла за раковинами. По словам ее матери, на девочку напала опасная кубомедуза: ее заметили рыбачившие неподалеку местные жители.

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