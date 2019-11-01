Жирафа лягала львицу и случайно убила собственного детеныша

Южноафриканский фотограф Майк Декстер (Mike Dexter) стал очевидцем нападения львицы на жирафов в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Об этом рассказывает издание Daily Mail.

Декстер несколько часов наблюдал за жирафой и ее новорожденным детенышем. Он заметил, что за ними увязалась львица, но не думал, что она рискнет напасть. «Взрослые жирафы известны тем, что способны нанести устрашающий удар копытом, а хищники обычно не любят рисковать, — говорит фотограф. — Но в тот день львица решила испытать судьбу».

Жирафа попыталась отразить нападение, но промахнулась, лягнула собственного детеныша и сломала ему шею. Львица отступила и с безопасного расстояния следила за матерью, которая находилась возле умирающего жирафенка.

Однако как только жирафа отошла в сторону, львица вернулась и добила детеныша.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

В июне сообщалось, что в американском штате Флорида два жирафа погибли от удара молнии. Это произошло в одном из местных сафари-парков. Его представительница заявила, что молнии редко попадают в животных, поскольку в парке оборудованы специальные укрытия на случай грозы.

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