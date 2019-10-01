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Грифы отбили у газели детеныша и растерзали его

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Maasai Sightings / YouTube

Туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара стали свидетелями нападения грифов на газелей. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Maasai Sightings в YouTube.

Автор видео утверждает, что хищные птицы атаковали детеныша газели. Мать пыталась защитить его, но потерпела неудачу. В итоге она сдалась и убежала, а грифы продолжили терзать мертвого детеныша. «Тяжело быть добычей в саванне», — подытоживает автор видео.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большими популяциями львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

В 2018 году сообщалось, что фотограф Инго Герлач снял переправу огромного стада антилоп гну через кишащую крокодилами реку Мара в Кении. В воде к гну присоединилась небольшая группа зебр.

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