Кровавая схватка молодых львов со старым попала на видео

В Кении сняли на видео схватку двух молодых львов со старым за территорию. На запись обратило внимание издание Daily Mail.

Автором ролика стал работник заповедника Масаи-Мара Джонатан Саяниэль (Jonathan Sayaniel).

На видео два молодых льва Маридади (Maridadi) и Кака (Kaka) объединяются, чтобы победить Ололпартита (Ololparpit) и захватить его территорию. Поначалу старому животному удалось рыком отогнать нападавших, но те продолжили атаковать самца. В итоге Ололпартит все же смог прогнать агрессивных львов, но получил серьезные ранения.

«Если бы он проиграл, Маридади и Кака почти наверняка бы убили всех детенышей в его прайде, а потом бы спарились с самками», — объяснил Саяниэль.

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