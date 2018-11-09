Жирафа остановила гиен и спасла раненого детеныша

Туристы в южноафриканском Национальном парке Крюгера стали свидетелями попытки нападения гиен на детеныша жирафа со сломанной ногой. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал Newsflare.

По словам автора видео, гиены давно приглядывались к маленькому жирафу. «Я быстро понял , что он постоянно оглядывается на следующих за ним гиен, — пишет он. — Хорошо известно, что они нападают на слабых и раненых животных. Для них этот хромой детеныш жирафа был как громкий звонок, собирающий на обед».

Одна из гиен подобралась совсем близко, но не решилась напасть, потому что рядом была взрослая жирафа. Хищники предприняли новую попытку, когда она отошла на 50 метров. «Внезапно из куста выскочили две гиены и бросились к детенышу, — рассказывает автор видео. — Он испугался и побежал от них на трех ногах».

Жирафа-мать заметила, что происходит, и помчалась навстречу. Она подоспела как раз вовремя и отпугнула хищников. Увидев ее, гиены неохотно отступили и улеглись в тени неподалеку.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

В феврале сообщалось, что в парке сняли на видео нападение крокодила на жирафа. Животному удалось вырваться, но на него тут же набросились наблюдавшие за схваткой львы.

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